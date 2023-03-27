«Манчестер Юнайтед» готов заплатить за Рамуша из «Бенфики» более 100 миллионов евро

«Манчестер Юнайтед» может активировать опцию выкупа нападающего «Бенфики» Гонсалу Рамуша, утверждает Record.

Сумма выкупа, прописанная в контракте Рамуша, составляет более 100 миллионов евро. По информации источника, 21-летний форвард недоволен своим положением в лиссабонском клубе. Летом прошлого года президент «Бенфики» Руй Кошта обещал ему повышение в зарплате, которого так и не произошло.

В текущем сезоне провел за клуб 36 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.