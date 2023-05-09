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Сегодня, 18:17

«Манчестер Юнайтед» готов обновить свой трансферный рекорд ради подписания Гонсалу Рамуша

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Форвард «Бенфики» Гонсалу Рамуш может перейти в «Манчестер Юнайтед», утверждает Mirror.

Главной целью манкунианцев остается форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн, но команда может обратить внимание и на другие цели, одной из которых является 21-летний нападающий «Бенфики». Потенциальная сделка оценивается в сумму от 70 до 100 миллионов фунтов. Действующий трансферный рекорд «МЮ» — 89 миллионов фунтов за Поля Погба в 2016 году.

В текущем сезоне Рамуш сыграл в 44 матчах за «Бенфику» во всех турнирах, забил 25 голов и сделал 11 результативных передач.

Футбол
ФК Бенфика
ФК Манчестер Юнайтед
Гонсалу Рамуш
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