«Манчестер Сити» поздравил «Нью-Йорк Сити» с первым чемпионством МЛС
«Манчестер Сити» в Twitter поздравил «Нью-Йорк Сити» с победой в МЛС.
Обе команды входят в состав City Football Group.
«Нью-Йорк Сити» в финале Кубка МЛС обыграл в серии пенальти «Портленд». Таким образом, «Сити» впервые в истории стал чемпионом МЛС.
Yesssss!!! ?— Manchester City (@ManCity) December 11, 2021
Congratulations, @NYCFC! ? https://t.co/SrlM2sKqKa
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