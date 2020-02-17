Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Зарубежные

Маминова уволили из «Актобе» после первого сбора

18:56
Теги:

«Актобе» отправил в отставку с поста главного тренера российского специалиста Владимира Маминова, сообщается в соцсетях клуба из Казахстана. Основными причинами увольнения стали плохие результаты команды на сборах и напряженная обстановка в коллективе.

— После первого сбора ситуация в команде сложилась неоднозначная. Результаты контрольных игр были провальными, уровень потенциальных новичков, мягко говоря, разочаровал, в команде сложилась напряженная обстановка. Сегодня председатель правления ФК «Актобе» принял решения отстранить от работы главного тренера. Маминов сегодня покинули расположение команды в Турции. В ближайшее время команде будет представлен новый главный тренер, — говорится в сообщении.

Одна игра на предсезонных сборах завершилась разгромом команды Маминова со счетом 0:7 от австрийского «Вольфсбергера».

Владимир Маминов работал в «Рубине» в тренерском штабе Рината Билялетдинова в 2013-14 годах и был номинально главным тренером из-за отсутствия тренерской лицензии у Билялетдинова.

Дополнительная информация:

https://vk.com/ofc_aktobe?w=wall-64832061_134026

Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир