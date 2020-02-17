Маминова уволили из «Актобе» после первого сбора

«Актобе» отправил в отставку с поста главного тренера российского специалиста Владимира Маминова, сообщается в соцсетях клуба из Казахстана. Основными причинами увольнения стали плохие результаты команды на сборах и напряженная обстановка в коллективе.

— После первого сбора ситуация в команде сложилась неоднозначная. Результаты контрольных игр были провальными, уровень потенциальных новичков, мягко говоря, разочаровал, в команде сложилась напряженная обстановка. Сегодня председатель правления ФК «Актобе» принял решения отстранить от работы главного тренера. Маминов сегодня покинули расположение команды в Турции. В ближайшее время команде будет представлен новый главный тренер, — говорится в сообщении.

Одна игра на предсезонных сборах завершилась разгромом команды Маминова со счетом 0:7 от австрийского «Вольфсбергера».

Владимир Маминов работал в «Рубине» в тренерском штабе Рината Билялетдинова в 2013-14 годах и был номинально главным тренером из-за отсутствия тренерской лицензии у Билялетдинова.