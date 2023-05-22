Мама Кокорина: «Низкий материнский поклон тем, кто поверил моему сыну и поддержал его»

Светлана Кокорина, мама форварда «Ариса» Александра Кокорина, поблагодарила всех, кто поддержал ее сына.

«Низкий материнский поклон каждому из тех, кто поверил моему сыну и поддержал его. Вы святые люди. Будьте все счастливы», — написала Кокорина в соцсетях.

18 мая россиянин был признан лучшим игроком чемпионата Кипра по итогам сезона-2022/23 и получил премию Ассоциации футболистов Кипра. Его команда впервые в своей истории стала чемпионом Кипра.

В текущем сезоне 32-летний нападающий провел 28 матчей, забил 13 голов и сделал 6 результативных передач. Кокорин выступает за «Арис» на правах аренды из «Фиорентины».