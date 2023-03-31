Экс-игрок сборной Казахстана Жалмагамбетов: «Наши футболисты играют в ужасных условиях»

Экс-игрок сборной Казахстана Максим Жалмагамбетов поделился своим мнением, почему национальной команде не удалось обыграть сборную Словении (1:2).

«Словенцы были собраны с первой до последней минуты, в отличие от датчан. Это было видно по заменам и отношению к делу. Словения настраивалась на нас, как на крепкого середняка. Именно поэтому нашим пацанам многое не удавалось. Однозначно не хватило физических кондиций. Многие игроки не имеют игровой практики. К тому же они находятся в ужасных условиях казахстанского футбола. Футболистам нужно уезжать», — приводит слова Жалмагамбетова Meta-ratings.kz.

Следующие игры сборная Казахстана проведет 16 и 19 июня на выезде против сборных Сан-Марино и Северной Ирландии.