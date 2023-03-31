Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Игры
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 12:10

Экс-игрок сборной Казахстана Жалмагамбетов: «Наши футболисты играют в ужасных условиях»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Экс-игрок сборной Казахстана Максим Жалмагамбетов поделился своим мнением, почему национальной команде не удалось обыграть сборную Словении (1:2).

«Словенцы были собраны с первой до последней минуты, в отличие от датчан. Это было видно по заменам и отношению к делу. Словения настраивалась на нас, как на крепкого середняка. Именно поэтому нашим пацанам многое не удавалось. Однозначно не хватило физических кондиций. Многие игроки не имеют игровой практики. К тому же они находятся в ужасных условиях казахстанского футбола. Футболистам нужно уезжать», — приводит слова Жалмагамбетова Meta-ratings.kz.

Следующие игры сборная Казахстана проведет 16 и 19 июня на выезде против сборных Сан-Марино и Северной Ирландии.

Источник: Meta-ratings.kz
Футбол
Сборная Казахстана по футболу
Сборная Словении по футболу
1
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
МОК прервал речь биатлонистки, выступавшей против участия России в Олимпиаде
Минспорта Франции заявило, что рекомендации МОК не предопределяют участие спортсменов из России в Олимпиаде
В США указали на ложь главы Пентагона об Артемовске
НАТО обеспечит Киев всем необходимым для контрнаступления
Белый дом заявил о невозможности исключения России из Совбеза ООН
Военный эксперт из США предрек бегство Зеленского в Израиль
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Арисе» заявили о желании сохранить Кокорина

«Астана» подпишет контракт с сербским полузащитником Ивановичем
Новости
RSS RSS
Все новости