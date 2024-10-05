Ненахов: «Самое главное, чтобы Миранчук прогрессировал в «Сьоне»

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов прокомментировал переход бывшего одноклубника Антона Миранчука в «Сьон».

«Антону Миранчуку хочется только пожелать удачи в «Сьоне». Тут даже больше и оценивать этот шаг никак не нужно. Самое главное, чтобы он там прогрессировал. Это самое важное», — цитирует Legalbet Ненахова.

Антон Миранчук — воспитанник «Локомотива». 9 сентября 2024 года он на правах свободного агента присоединился к «Сьону» и подписал контракт до лета 2026 года.