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Ненахов: «Самое главное, чтобы Миранчук прогрессировал в «Сьоне»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Локомотива» Максим Ненахов прокомментировал переход бывшего одноклубника Антона Миранчука в «Сьон».

«Антону Миранчуку хочется только пожелать удачи в «Сьоне». Тут даже больше и оценивать этот шаг никак не нужно. Самое главное, чтобы он там прогрессировал. Это самое важное», — цитирует Legalbet Ненахова.

Антон Миранчук — воспитанник «Локомотива». 9 сентября 2024 года он на правах свободного агента присоединился к «Сьону» и подписал контракт до лета 2026 года.

Источник: Legalbet
Максим Ненахов
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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