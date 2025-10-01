Митрофанов — о ситуации с Израилем: «Возникает вопрос двойных стандартов, страны обращают на это внимание»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью «СЭ» высказался о возможном отстранении команд Израиля.

— При этом перед глазами ситуация с Израилем. В УЕФА есть сторонники и противники отстранения страны от международных соревнований.

— Действительно, возникает вопрос двойных стандартов. И некоторые страны обращают на это внимание: «А в чем разница?» Россию отстранили, а все остальные страны по всему миру, находящиеся в такой же ситуации, не отстраняют. Поэтому надо вернуть Россию.

29 сентября The Guardian сообщил, что на этой неделе должно пройти голосование исполкома УЕФА, по итогам которого мужская и женская сборные Израиля будут отстранены от участия в Лиге наций-2025/26, а «Маккаби» из Тель-Авива — от матчей в Лиге Европы. Однако израильские команды продолжат выступать на соревнованиях, которые проводятся в сотрудничестве с ФИФА.