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Сегодня, 22:54

«Маккаби» выиграл Кубок израильской лиги, не забив ни одного гола

Мария Гусева
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«Маккаби» из Нетании выиграл Кубок израильской лиги, обыграв в финале «Хапоэль» из Баэр-Шевы. Основное время закончилось со счетом 0:0, по пенальти — 5:4.

В составе «Хапоэля» играет российский нападающий Магомед-Шапи Сулейманов. В начале второго тайма он получил красную карточку.

«Маккаби» выиграл трофей, не забив ни одного гола. Все их матчи заканчивались сериями пенальти: в квалификации обыграли «Маккаби» из Тель-Авива (0:0, пен. — 5:4), а в полуфинале «Хапоэль» из Хадеры (0:0, пен. — 5:4).

Клуб из Нетании завоевал первый с 1983 года трофей. Тогда «Маккаби» становился чемпионом Израиля.

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⚽ Футбол. Кубок Италии
Ювентус 1
Монца 1
1-й тайм

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
⚽ Футбол. Италия. Суперкубок
Милан 0
Интер 3
Матч завершен

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
Магомед-Шапи Сулейманов
Футбол
ФК Маккаби (Нетания)
ФК Хапоэль (Беэр-Шева)
1
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