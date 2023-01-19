«Маккаби» выиграл Кубок израильской лиги, не забив ни одного гола

«Маккаби» из Нетании выиграл Кубок израильской лиги, обыграв в финале «Хапоэль» из Баэр-Шевы. Основное время закончилось со счетом 0:0, по пенальти — 5:4.

В составе «Хапоэля» играет российский нападающий Магомед-Шапи Сулейманов. В начале второго тайма он получил красную карточку.

«Маккаби» выиграл трофей, не забив ни одного гола. Все их матчи заканчивались сериями пенальти: в квалификации обыграли «Маккаби» из Тель-Авива (0:0, пен. — 5:4), а в полуфинале «Хапоэль» из Хадеры (0:0, пен. — 5:4).

Клуб из Нетании завоевал первый с 1983 года трофей. Тогда «Маккаби» становился чемпионом Израиля.