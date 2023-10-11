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Сегодня, 09:08

Сулейманов заявил, что его пост о ситуации в Израиле неправильно поняли

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Ариса» Магомед-Шапи Сулейманов объяснил свой пост, посвященный конфликту между Израилем и Палестиной.

«Начнем с того, что произошедшее в субботу — ужасное преступление против граждан Израиля и гостей из-за границы. Я выражаю искренние соболезнования всем, кто потерял членов семьи. Я желаю, чтобы все заложники были освобождены как можно скорее. Душераздирающе видеть то, как поступают с молодыми и девочками. Это противоречит всем принципам моей религии. Неважно, евреи они или мусульмане. Жизнь — самое ценное, и никто ее не в праве отбирать силой», — приводит слова Сулейманова Sport5.co.il.

Также 23-летний футболист сказал, что в своем посте хотел написать, что лидеры ХАМАС не имеют права заявлять, что они представляют арабское общество в Израиле. Он отметил, что его слова неправильно поняли.

«Я хотел написать, что лидеры ХАМАС не имеют права заявлять, что они представляют арабское общество в Израиле, потому что они «продали» своих людей давным-давно. Они не только совершают преступления против граждан Израиля, но они также держат жителей Газы в заложниках и подвергают их жизни опасности. Я объяснил это всем, кто прислал мне сообщение и спросил, что я имею в виду. Возможно, меня неправильно поняли, поэтому я сделал это снова. Нам всем нужна любовь и сострадание в эти трудные времена, это единственное решение для будущего поколения», — сказал Шапи.

10 октября экс-игрок «Хапоэля» (Беэр-Шева) опубликовал пост в соцсетях, в котором процитировал богослова Абдул-Азиза ат-Тарифи. После этого он подвергся критике, так как посчитали, что в конфлике он поддержал Палестину.

7 октября началась военная операция Армии обороны Израиля в секторе Газа в ответ на массированный ракетный обстрел с палестинской стороны. Министр обороны Израиля на фоне обстрелов из Газы распорядился призвать на военную службу резервистов, а движение ХАМАС объявило о начале военной операции против Израиля.

Позже стало известно, что игроку «Кирьят-Яма» Бену Биньямину ампутировали ногу после ранения, полученного в результате атаки движения ХАМАС.

Магомед-Шапи Сулейманов
Футбол
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