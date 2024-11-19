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Магкеев: «Миранчук может играть на уровне повыше, чем Швейцария»

Камила Абдурахманова
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Защитник «Пари НН» Станислав Магкеев прокомментировал перспективы российского хавбека Антона Миранчука в швейцарском «Сьоне».

«После перехода Антона Миранчука в «Сьон» я просто написал ему, поздравил. А так мы с ним связь не поддерживаем. Но я рад за Антона. Он захотел попробовать себя в Европе и не побоялся этого. На мой взгляд, в плане футбольных качеств Миранчук может играть на уровне повыше, чем Швейцария. Но тут уже самое главное, как он себя покажет в «Сьоне», — сказал Магкеев Legalbet.

9 сентября Антон Миранчук перешел в «Сьон» на правах свободного агента, заключив контракт до лета 2026 года. В текущем сезоне 29-летний полузащитник принял участие в семи матчах чемпионата Швейцарии и не смог отметиться результативными действиями.

Источник: Legalbet
Антон Миранчук
Футбол
ФК Сьон
Станислав Магкеев
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