Российский пианист, болельщик «Спартака» Денис Мацуев в разговоре с «СЭ» отреагировал на назначение Станислава Черчесова в венгерский клуб «Ференцварош».

«Черчесов — тренер высочайшего класса. Где бы он ни тренировал, всегда добивался успешных результатов. Хочу напомнить, что Черчесов — единственный российский тренер, кому удавалось завоевать титул в Европе. Думаю, что у Станислава есть шикарные перспективы стать чемпионом Венгрии с «Ференцварошем».

Я очень расстроен тем, что он уехал из России. Таких тренеров, как Станислав Саламович, в нашей стране очень мало. Думаю, что рано или поздно он вернется в «Спартак». Я уверен, что наш полководец покорит Венгрию и успокоит всех его недоброжелателей и скептиков. Держим за него кулачки», — сказал Мацуев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

На данный момент «Ференцварош» идет на первом месте в турнирной таблице чемпионата Венгрии.

Это не первый зарубежный клуб Черчесова в карьере: с 2015 по 2016 год он работал в польской «Легии» и выиграл с клубом два трофея: чемпионат и национальный кубок.