Любимый клуб папы римского «Сан-Лоренсо» выразил соболезнования в связи с его смертью

Клуб «Сан-Лоренсо», за который болел папа римский Франциск, выразил соболезнования в связи со смертью понтифика.

«Он никогда не был просто одним из многих — он всегда был одним из нас. Болельщик «Сан-Лоренсо» с детства и до глубокой старости. Болельщик как священник и кардинал. Болельщик даже как папа. Он всегда передавал свою страсть к «Сан-Лоренсо»: когда ходил на старый «Гасометро» смотреть на игру команды в 1946 году, когда миропомазывал Анхелито Корреа в часовне, когда с неподдельной радостью принимал делегации в сине-гранатовых цветах в Ватикане. Скорбя от всей души, сегодня мы, «Сан-Лоренсо», говорим Франциску: прощай, спасибо и до встречи! Мы будем вместе в вечности!» — говорится в заявлении пресс-службв клуба.

О сметри понтифика в возрасте стало известно 21 апреля. Ему было 88 лет.