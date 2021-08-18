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Ляич написал резкий пост в соцсетях с намеком на «Бешикташ». Клуб отстранил его от тренировок после отказа переходить в «Спартак»

22:24
Адем Ляич с подругой. Фото Instagram Пост Адема Ляича в социальных сетях.
Адем Ляич с подругой. Фото Instagram
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Полузащитник «Бешикташа» Адем Ляич написал резкий пост в Instagram, отреагировав тем самым на решение клуба отстранить его тренировок.

«Покорми собаку три дня, и она будет помнить тебя три года. Покорми человека три года, и он забудет тебя через три дня», — написал Ляич на итальянском.

Пост Адема Ляича в социальных сетях.
Пост Адема Ляича в социальных сетях.

Ранее появилась информация, что футболист мог перейти в «Спартак». Однако 29-летний хабек отказался от переезда в Россию, так как его девушка не захотела жить в Москве.

Контракт Ляича с турецким клубом рассчитан до конца сезона. Он получает 3,2 миллиона евро в год.

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Иван Шитик все материалы автора

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