Ляич написал резкий пост в соцсетях с намеком на «Бешикташ». Клуб отстранил его от тренировок после отказа переходить в «Спартак»
22:24
Полузащитник «Бешикташа» Адем Ляич написал резкий пост в Instagram, отреагировав тем самым на решение клуба отстранить его тренировок.
«Покорми собаку три дня, и она будет помнить тебя три года. Покорми человека три года, и он забудет тебя через три дня», — написал Ляич на итальянском.
Пост Адема Ляича в социальных сетях.
Ранее появилась информация, что футболист мог перейти в «Спартак». Однако 29-летний хабек отказался от переезда в Россию, так как его девушка не захотела жить в Москве.
Контракт Ляича с турецким клубом рассчитан до конца сезона. Он получает 3,2 миллиона евро в год.
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