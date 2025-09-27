Футбол
27 сентября, 14:20

Лукас Вера покинул «Аль-Вахду», не сыграв ни одного матча за клуб

Сергей Ярошенко

Полузащитник Лукас Вера покинул «Аль-Вахда», сообщает портал Transfermarkt.

28-летний аргентинец перешел в «Аль-Вахду» из «Химок» в июле, но не провел ни одного матча за клуб. По информации источника, игрок покинул клуб из ОАЭ 23 сентября и находится в статусе свободного агента.

В России Вера выступал за «Оренбург» и «Химки». Всего на его счету 91 матч в РПЛ и Кубке России, в которых он отметился 10 голами и 16 результативными передачами.

