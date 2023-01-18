Гагнидзе: «Нормально, что Роналду поехал в Саудовскую Аравию заработать»
Полузащитник «Динамо» Лука Гагнидзе в комментарии для «СЭ» оценил переход португальского нападающего Криштиану Роналду в «Аль-Наср».
— Смотрели чемпионат мира?
— Конечно! Хотел, чтобы турнир выиграл Криштиану Роналду. Это мой кумир. Но выиграл Месси. И так хорошо.
— У Месси теперь есть Кубок мира, у Роналду — нет. Кто же лучше?
— Для меня все равно Роналду.
— Как восприняли его трансфер в «Аль-Наср»?
— Ему 38, это нормально.
— Не кажется ли вам, что он пошел за деньгами?
— У него большая семья. То, что он поехал в Саудовскую Аравию заработать, нормально.
В конце декабря 2022 года 37-летний португалец подписал контракт с «Аль-Насром» на два года. Последней командой нападающего был «Манчестер Юнайтед», который он покинул после скандального интервью журналисту Пирсу Моргану.