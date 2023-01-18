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Сегодня, 14:17

Гагнидзе: «Нормально, что Роналду поехал в Саудовскую Аравию заработать»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Полузащитник «Динамо» Лука Гагнидзе в комментарии для «СЭ» оценил переход португальского нападающего Криштиану Роналду в «Аль-Наср».

— Смотрели чемпионат мира?

— Конечно! Хотел, чтобы турнир выиграл Криштиану Роналду. Это мой кумир. Но выиграл Месси. И так хорошо.

— У Месси теперь есть Кубок мира, у Роналду — нет. Кто же лучше?

— Для меня все равно Роналду.

— Как восприняли его трансфер в «Аль-Наср»?

— Ему 38, это нормально.

— Не кажется ли вам, что он пошел за деньгами?

— У него большая семья. То, что он поехал в Саудовскую Аравию заработать, нормально.

В конце декабря 2022 года 37-летний португалец подписал контракт с «Аль-Насром» на два года. Последней командой нападающего был «Манчестер Юнайтед», который он покинул после скандального интервью журналисту Пирсу Моргану.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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ТБ 2.5

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28%

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ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
ФК Манчестер Юнайтед
1
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