Суарес: «Я всегда боролся с критикой»

Нападающий «Интер Майами» Луис Суарес рассказал, что уже привык к критике в свой адрес.

«Я всегда боролся с критикой. Когда я дебютировал за «Насьональ» в 18 лет, меня критиковали за упущенные моменты... В Нидерландах мне говорили, что я толстый. В «Ливерпуле» меня критиковали за недисциплинированность. Позже в «Барселоне» за то, что у меня были неудачные серии», — цитирует Teledoce Суареса.

38-летний уругваец играл в Европе за «Гронинген», «Аякс», «Ливерпуль», «Барселону» и «Атлетико». За карьеру он забил 515 голов и сделал 278 голевых передач в 857 матчах во всех турнирах на клубном уровне.