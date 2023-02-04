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Сегодня, 13:59

Луис Густаво заявил, что после прихода Роналду соперники отдают себя на 200%

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Аль-Насра» Луис Густаво рассказал, что после перехода нападающего Криштиану Роналду в команду, все соперники настраиваются по-особенному и выкладываются на 200%.

«Как мы и ожидали, матч был трудным, как и все матчи после заключения контракта с Роналду, потому что соперники отдают 200% своих усилий, чтобы противостоять ему. Легендарный Роналду был создан для того, чтобы справляться с давлением», — приводит слова Густаво Goal.

В матче «Аль-Наср» — «Аль-Фатех» португалец забил гол с пенальти на 90+3-й минуте матча и спас свою команду от поражения.

37-летний Португальский форвард перешел в «Аль-Наср» в конце декабря 2022 года. Оклад Роналду в саудовской команде составляет 200 миллионов евро. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.

Его команда занимает 1-е место в чемпионате Саудовской Аравии, набрав 34 очка за 15 матчей.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити

П2

29%

1.77

ТБ 2.5

25%

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обе забьют - да

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Криштиану Роналду
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