Луис Густаво заявил, что после прихода Роналду соперники отдают себя на 200%

Полузащитник «Аль-Насра» Луис Густаво рассказал, что после перехода нападающего Криштиану Роналду в команду, все соперники настраиваются по-особенному и выкладываются на 200%.

«Как мы и ожидали, матч был трудным, как и все матчи после заключения контракта с Роналду, потому что соперники отдают 200% своих усилий, чтобы противостоять ему. Легендарный Роналду был создан для того, чтобы справляться с давлением», — приводит слова Густаво Goal.

В матче «Аль-Наср» — «Аль-Фатех» португалец забил гол с пенальти на 90+3-й минуте матча и спас свою команду от поражения.

37-летний Португальский форвард перешел в «Аль-Наср» в конце декабря 2022 года. Оклад Роналду в саудовской команде составляет 200 миллионов евро. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.

Его команда занимает 1-е место в чемпионате Саудовской Аравии, набрав 34 очка за 15 матчей.