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16 декабря 2025, 20:28

Луис Энрике признан лучшим тренером 2025 года по версии ФИФА

Руслан Минаев
Луис Энрике.
Фото AFP

Возглавляющий «ПСЖ» Луис Энрике признан лучшим тренером 2025 года на премии The Best от ФИФА.

На награду также претендовали Ханси Флик («Барселона») и Арне Слот («Ливерпуль»).

В сезоне-2024/25 парижане стали чемпионами Франции, обладателями Кубка и Суперкубка страны, победителями Лиги чемпионов и обладателями Суперкубка УЕФА.

Лучшим тренером года в женском футболе стала Сарина Вигман, возглавляющая сборную Англии. Национальная команда выиграла чемпионат Европы-2025.

Усман Дембеле.Дембеле — безоговорочно лучший футболист года. Теперь не только с «Золотым мячом», но и с наградой от ФИФА
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ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Арне Слот
Луис Энрике (тренер)
Ханс Флик
ФИФА
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