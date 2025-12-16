Луис Энрике признан лучшим тренером 2025 года по версии ФИФА
Возглавляющий «ПСЖ» Луис Энрике признан лучшим тренером 2025 года на премии The Best от ФИФА.
На награду также претендовали Ханси Флик («Барселона») и Арне Слот («Ливерпуль»).
В сезоне-2024/25 парижане стали чемпионами Франции, обладателями Кубка и Суперкубка страны, победителями Лиги чемпионов и обладателями Суперкубка УЕФА.
Лучшим тренером года в женском футболе стала Сарина Вигман, возглавляющая сборную Англии. Национальная команда выиграла чемпионат Европы-2025.
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