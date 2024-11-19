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Луис де ла Фуэнте — о победе Испании над Швейцарией: «Команда поняла, как преодолеть обстоятельства, я в восторге от этого»

Даниил Аршавский
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте оценил игру своих подопечных в матче группового этапа Лиги наций с национальной командой Швейцарии (3:2).

«Команда поняла, как преодолеть обстоятельства, и я в восторге от этого. Большая честь работать с этим поколением футболистов, с ними легко. У нас очень хорошее настоящее и прекрасное будущее. Игрокам просто нужны возможности и уверенность», — цитирует де ла Фуэнте пресс-служба УЕФА.

Испания набрала 16 очков и вышла в четвертьфинал плей-офф Лиги наций с первого места в группе 4. Жеребьевка четвертьфиналов состоится 22 ноября в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария). Первые матчи пройдут 20 марта, ответные — 23 марта.

Источник: UEFA
Футбол
Лига наций УЕФА
Сборная Испании по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
Луис де ла Фуэнте
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