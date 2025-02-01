Гол Миранчука не спас «Сьон» от поражения в матче с «Лугано»

«Сьон» на выезде проиграл «Лугано» в матче 21-го тура чемпионата Швейцарии — 2:3.

Счет на 15-й минуте открыл российский полузащитник гостей Антон Миранчук, для которого этот гол стал дебютным в Швейцарии.

На 25-й минуте хозяева отыгрались благодаря голу Шкелкима Влади. На 82-й минуте «Лугано» вышел вперед, автоголом отметился Крешник Хайризи. На 88-й минуте счет сравнял форвард гостей Деян Соргич.

Победу «Лугано» принес гол Анто Гргича с пенальти на 90+4-й минуте

«Сьон» (26 очков) опустился на девятое место в чемпионате Швейцарии. Команда не одержала ни одной победы в десяти официальных матчах, когда Миранчук выходил на поле.

«Лугано» (38) сохраняет лидерство в турнирной таблице.