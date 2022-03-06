Гол Чалова принес «Базелю» победу над «Лугано» в матче чемпионата Швейцарии

«Базель» одержал победу над «Лугано» (2:0) в матче 25-го тура чемпионата Швейцарии.

Встреча проходила на стадионе «Корнаредо» в Лугано.

В составе гостей забитыми мячами отметились нападающий Федор Чалов и полузащитник Дариан Малес.

Таким образом, «Базель» набрал 44 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии. «Лугано» с 39 баллами остался на четвертой позиции.