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Сегодня, 18:08

Гол Чалова принес «Базелю» победу над «Лугано»

Гол Чалова принес «Базелю» победу над «Лугано» в матче чемпионата Швейцарии
Карен Саркисян
Корреспондент
Игроки «Базеля».
Фото Twitter «Базеля», Twitter

«Базель» одержал победу над «Лугано» (2:0) в матче 25-го тура чемпионата Швейцарии.

Встреча проходила на стадионе «Корнаредо» в Лугано.

В составе гостей забитыми мячами отметились нападающий Федор Чалов и полузащитник Дариан Малес.

Таким образом, «Базель» набрал 44 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии. «Лугано» с 39 баллами остался на четвертой позиции.

Швейцария: Суперлига. 25-й тур
06 мар, 16:15. Cornaredo (Лугано)
Лугано
Базель

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21%

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Ф1 (0)

20%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.86
Федор Чалов
Футбол
ФК Базель
ФК ЦСКА (Москва)
2
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