"Лудогорец" в четвертый раз выиграл Суперкубок Болгарии

"Лудогорец" стал обладателем Суперкубка Болгарии. В матче за титул клуб из Разграда взял верх над пловдивским "Локомотивом" - 2:0. Для "Лудогорца" это вторая победа в Суперкубке страны подряд и четвертая в истории.

"Лудогорец" был основан в 2001 году, в сезоне-2011/12 дебютировал в элитном дивизионе, с ходу стал чемпионом страны и с тех пор ни разу за восемь лет не упустил этот титул.

Суперкубок Болгарии

"Лудогорец" - "Локомотив" Пл - 2:0 (1:0)

Голы: Чибота, 3 (1:0). Лукоки, 90+3 (2:0).