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Лучший бомбардир чемпионата Бельгии хочет уйти в «Лилль»

19:32
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Нападающий Жонатан Давид намерен покинуть «Гент» и уехать играть во Францию, сообщает L'Equipe.

— Я хочу играть в «Лилле», — заявил канадский нападающий. — У меня был хороший сезон в «Генте», но я намерен сделать шаг вперед в своей карьере. Лига 1 — отличный вариант.

В сезоне-2019/20 Давид провел 40 матчей за «Гент» во всех турнирах, в которых забил 23 мяча и отдал 10 результативных передач. В чемпионате Бельгии форвард забил 18 мячей и выиграл бомбардирскую гонку.

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