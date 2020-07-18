Лучший бомбардир чемпионата Бельгии хочет уйти в «Лилль»

Нападающий Жонатан Давид намерен покинуть «Гент» и уехать играть во Францию, сообщает L'Equipe.

— Я хочу играть в «Лилле», — заявил канадский нападающий. — У меня был хороший сезон в «Генте», но я намерен сделать шаг вперед в своей карьере. Лига 1 — отличный вариант.

В сезоне-2019/20 Давид провел 40 матчей за «Гент» во всех турнирах, в которых забил 23 мяча и отдал 10 результативных передач. В чемпионате Бельгии форвард забил 18 мячей и выиграл бомбардирскую гонку.