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Луческу высказался о призывах болельщиков покинуть киевское «Динамо»

20:18
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Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал то, что болельщики клуба призывают его покинуть команду. В полуфинале Кубка Украины с «Агробизнесом» (3:0) фанаты киевской команды кричали: «Lucescu, go away» («Луческу, уходи»).

«Не считаю их болельщиками. Меня интересует игра и результат. Важно, поднять результат «Динамо» и вывести их в Лигу чемпионов. Если хочешь протестовать, сними маску, чтобы тебя видели. Остальные, которые поддерживали меня и команду, — это настоящие болельщики «Динамо», — цитирует Луческу ua.tribuna.com.

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