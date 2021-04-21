Луческу высказался о призывах болельщиков покинуть киевское «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал то, что болельщики клуба призывают его покинуть команду. В полуфинале Кубка Украины с «Агробизнесом» (3:0) фанаты киевской команды кричали: «Lucescu, go away» («Луческу, уходи»).

«Не считаю их болельщиками. Меня интересует игра и результат. Важно, поднять результат «Динамо» и вывести их в Лигу чемпионов. Если хочешь протестовать, сними маску, чтобы тебя видели. Остальные, которые поддерживали меня и команду, — это настоящие болельщики «Динамо», — цитирует Луческу ua.tribuna.com.