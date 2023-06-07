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Сегодня, 00:55

«Сьон» с Балотелли и Циглером вылетел из чемпионата Швейцарии

Евгений Козинов
Корреспондент
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Марио Балотелли.
Фото Global Look Press

«Сьон» проиграл «Лозанне Уши» в ответном стыковом матче за участие в высшем дивизионе Швейцарии — 2:4. В первой встрече также команда проиграла (0:2).

В составе «Сьона» первый тайм отыграл экс-защитник «Локомотива» Рето Циглер. Звездный форвард Марио Балотелли встречу пропустил. Всего за сезон на его счету 6 голов в 18 матчах.

Последний раз во втором дивизионе страны «Сьон» играл в сезоне-2005/06. Команда является двукратным победителем высшей лиги Швейцарии и 13-кратным обладателем Кубка Швейцарии.

Марио Балотелли
Рето Циглер
Футбол
ФК Сьон
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