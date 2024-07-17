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Сегодня, 09:12

Лосано покинул пост главного тренера сборной Мексики

Виктория Кравченко
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Главный тренер сборной Мексики Хайме Лосано покинул свой пост, говорится в сообщении Федерации футбола Мексики (FMF) в соцсети X.

«Хайме Лосано и его тренерскому штабу был предложен контракт до 2030 года, согласно которому они должны были помогать более опытному главному тренеру в до 2026 года», — говорится в заявлении FMF.

Специалиста не устроило предложение, из-за чего он решил покинуть команду.

В сообщении отмечается, что после ЧМ-2026 Лосано вернулся бы к своим обязанностям.

Сборная Мексики заняла третье место в группе B прошедшего Кубка Америки, проиграв Эквадору по дополнительным показателям и не сумев выйти в плей-офф.

45-летний Лосано в июне 2023 года стал исполняющим обязанности главного тренера сборной Мексики. После победы в Золотом кубке КОНКАКАФ он возглавил сборную.

Сборная Мексики по футболу
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