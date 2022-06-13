«Лос-Анджелес» на сезон подписал контракт с Кьеллини

«Лос-Анджелес» 13 июня на официальном сайте объявил о переходе защитника Джорджо Кьеллини.

Бывший защитник «Ювентуса» и сборной Италии заключил с американским клубом контракт до конца 2023 года.

Напомним, Кьеллини играл за «Ювентус» с июля 2005 года. В сезоне-2021/22 он провел 26 матчей, но не отметился результативными действиями.

Кьеллини провел за «старую синьору» 561 матч во всех турнирах, забил 36 голов и отдал 25 результативных передач. С «Ювентусом» игрок завоевал 19 трофеев, в том числе девять скудетто и пять Кубков Италии.

В составе сборной Италии 37-летний защитник выиграл Евро-2020.