«Лос-Анджелес Гэлакси» проиграл «Портленду». Чичарито не реализовал пенальти

«Лос-Анджелес Гэлакси» на своем поле проиграл «Портленду» в матче турнира MLS is Back. В составе проигравшей команды голом отметился Хавьер Эрнандес, который в первом тайме не реализовал пенальти.

MLS is Back

Групповой турнир

«Лос-Анджелес Гэлакси» — «Портленд» — 1:2 (0:0)

Голы: Эбобиссе, 59 (0:1). Бланко, 66 (0:2). Эрнандес, 88 (1:2).

Нереализованный пенальти: Эрнандес, 12 (вратарь).

Удаление: Зупарич (П), 75.