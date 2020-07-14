«Лос-Анджелес Гэлакси» проиграл «Портленду». Чичарито не реализовал пенальти
07:33
«Лос-Анджелес Гэлакси» на своем поле проиграл «Портленду» в матче турнира MLS is Back. В составе проигравшей команды голом отметился Хавьер Эрнандес, который в первом тайме не реализовал пенальти.
MLS is Back
Групповой турнир
«Лос-Анджелес Гэлакси» — «Портленд» — 1:2 (0:0)
Голы: Эбобиссе, 59 (0:1). Бланко, 66 (0:2). Эрнандес, 88 (1:2).
Нереализованный пенальти: Эрнандес, 12 (вратарь).
Удаление: Зупарич (П), 75.
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