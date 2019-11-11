«Лос-Анджелес Гэлакси» предложил Ибрагимовичу продлить контракт

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович еще может остаться в клубе. Американская команда предложил 38-летнему шведу продлить контракт на один год, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ранее появлялась информация, что он уже якобы договорился с «Миланом», а объявлено об этом будет 1 января, когда закончится срок контракта Ибрагимовича с клубом MLS.

В этом сезоне Ибрагимович принял участие в 31 матче чемпионата МЛС, в которых забил 31 гол и отдал 8 результативных передач.

Все о трансферах — здесь