1 мая, 14:10

Лопетеги возглавил сборную Катара по футболу

Камила Абдурахманова
корреспондент

Экс-тренер «Реала» Хулен Лопетеги стал новым главным тренером сборной Катара, сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации Катара (QFA).

Контракт с 58-летним испанским специалистом заключен до 2027 года. Он пришел на смену своему соотечественнику Луису Гарсии.

Лопетеги будет возглавлять сборную в оставшихся матчах отборочного турнира чемпионата мира. У Катара еще есть шансы попасть на мировое первенство, но только через стыковые матчи. До этого Лопетеги тренировал «Вест Хэм», откуда ушел в январе.

