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Сегодня, 11:38

Скалони: «Месси может попасть на следующий чемпионат мира»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что нападающий «ПСЖ» и национальной команды Лионель Месси может поехать на ЧМ-2026.

По завершении ЧМ-2022 35-летний нападающий заявил, что не планирует завершать карьеру в национальной сборной.

«Я думаю, что Месси может попасть на следующий чемпионат мира. Надо будет узнать его собственное мнение и посмотреть, хорошо ли он себя будет чувствовать в тот момент. Двери в сборную всегда будут открыты для него», — приводит слова Скалони PSG Talk.

Чемпионом мира в 2022 году стала сборная Аргентины, победившая в финале Францию (3:3, пенальти — 4:2). В этом турнире Месси принял участие в 7 матчах, забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи.

Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Лионель Скалони
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