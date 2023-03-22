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Сегодня, 11:13

Скалони: «Мне нравится видеть, что сборная Аргентины принадлежит каждому аргентинцу»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал об отношениях с болельщиками национальной команды.

«Мне нравится видеть, что сборная Аргентины принадлежит каждому аргентинцу. Они приходят на матчи с такой радостью и энтузиазмом, как будто в первый раз. Мне нравится, что болельщики видят, что каждый игрок — один из них, сборная принадлежит всем. Для тех из нас, у кого была возможность оказаться на улицах Аргентины, правда заключается в том, что мы испытали огромную радость. Люди счастливы и видят в нас героев. И это делает нас счастливыми тоже, потому что мы дали им повод для радости, которая чувствуется до сих пор», — приводит слова Скалони TyC Sports.

Сборная Аргентины стала победителем чемпионата мира 2022 года в Катаре. В финале команда обыграла Францию (3:3, пенальти — 4:2). Аргентинцы трижды выигрывали чемпионат мира.

Футбол
Сборная Аргентины по футболу
Лионель Скалони
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