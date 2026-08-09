Лионель Месси простился с отцом на закрытой церемонии в Росарио

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси 9 августа простился со своим отцом Хорхе. Церемония состоялась в Росарио в узком кругу родственников и друзей, сообщает Clarin.

Хорхе Месси скончался вечером в пятницу на 69-м году жизни после продолжительной болезни. 39-летний футболист покинул расположение «Интер Майами» и прилетел из США в Аргентину на похороны.

Церемония состоялась на кладбище Эль-Прадо. В целях безопасности территорию окружила многочисленная охрана, а доступ в часовню, где прошло прощание, получили только члены семьи и ближайшие друзья Месси.

После церемонии Родриго Месси, один из братьев футболиста, вышел с территории кладбища через главные ворота. Лионель Месси и его семья воспользовались другим выходом.

Срок возвращения Месси в расположение «Интер Майами» пока неизвестен.