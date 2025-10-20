Месси обратился к молодежной сборной Аргентины после поражения в финале чемпионата мира

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси обратился к игрокам молодежной сборной Аргентины после поражения от Марокко в финале чемпионата мира.

Матч проходил в Сантьяго (Чили) и завершился победой африканской сборной со счетом 2:0.

«Не вешайте нос, ребята! Вы провели потрясающий турнир. Мы хотели увидеть, как вы поднимаете трофей, но все равно испытываем радость от всего, что вы нам дали, и гордость от того, как вы защищали бело-голубые цвета от всего сердца», — написал аргентинец в соцсети.