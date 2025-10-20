Футбол
20 октября 2025, 18:16

Месси обратился к молодежной сборной Аргентины после поражения в финале чемпионата мира

Руслан Минаев

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси обратился к игрокам молодежной сборной Аргентины после поражения от Марокко в финале чемпионата мира.

Матч проходил в Сантьяго (Чили) и завершился победой африканской сборной со счетом 2:0.

«Не вешайте нос, ребята! Вы провели потрясающий турнир. Мы хотели увидеть, как вы поднимаете трофей, но все равно испытываем радость от всего, что вы нам дали, и гордость от того, как вы защищали бело-голубые цвета от всего сердца», — написал аргентинец в соцсети.

Сборная Марокко празднует победу на&nbsp;МЧМ-2025.Сборная Марокко сотворила сенсацию на МЧМ: победила Аргентину и впервые в истории выиграла трофей
Лионель Месси
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
Дмитрий Черышев рассказал о процессе поиска нового клуба его сыном

Немец Рель стал главным тренером «Рейнджерс»

КХЛ на Кинопоиске

