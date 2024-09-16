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Сегодня, 13:00

Лига чемпионов АФК: кто показывает в России и где смотреть трансляции матчей

Групповой этап Лиги чемпионов АФК сезона-2024/2025 стартует 16 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Криштиану Роналду (ФК «Аль-Наср»).
Фото Reuters

Групповой этап Лиги чемпионов АФК сезона 2024/2025 стартует 16 сентября 2024-го и завершится 19 февраля 2025 года. В турнире участвуют 24 команды, которые разделены на две группы — Запад и Восток.

В России в прямом эфире смотреть трансляции матчей Лиги чемпионов АФК можно на телеканале СТАРТ по подписке.

43-й розыгрыш главного клубного турнира Азиатской конфедерации футбола и 22-й под названием Лига чемпионов АФК пройдет с 6 августа 2024-го по 4 мая 2025 года.

Действующий чемпион турнира — «Аль-Айн» из Эль-Айн (ОАЭ). Команда победила японский клуб «Иокогама Ф. Маринос» по итогам двух матчей в финале — 2:1, 5:1.

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