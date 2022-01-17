Левандовски включил в топ-3 Месси и Роналду, Криштиану — только Левандовски, Месси — никого из них

Стало известно, как голосовали капитаны сборных для выбора лучшего игрока 2021 года по версии ФИФА.

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси проголосовал за включение в свою тройку: Неймара («ПСЖ», Бразилия), Килиана Мбаппе («ПСЖ», Франция) и Карима Бензема («Реал», Франция).

Капитан сборной Польши Роберт Левандовски включил в свою тройку лучших: Жоржиньо («Челси», Италия), Месси («ПСЖ"/"Барселона», Аргентина) и Криштиану Роналду («Ювентус"/"МЮ», Португалия).

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду в свой топ-3 включил: Роберта Левандовски («Бавария», Польша), Н'Голо Канте («Челси», Франция) и Жоржиньо.

17 января в Цюрихе (Швейцария) прошла торжественная церемония, на которой премию лучшему игроку 2021 года получил Левандовски.