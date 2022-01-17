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Левандовски включил в топ-3 Месси и Роналду, Криштиану — только Левандовски, Месси — никого из них

Сергей Баюшкин
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото AFP

Стало известно, как голосовали капитаны сборных для выбора лучшего игрока 2021 года по версии ФИФА.

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси проголосовал за включение в свою тройку: Неймара («ПСЖ», Бразилия), Килиана Мбаппе («ПСЖ», Франция) и Карима Бензема («Реал», Франция).

Капитан сборной Польши Роберт Левандовски включил в свою тройку лучших: Жоржиньо («Челси», Италия), Месси («ПСЖ"/"Барселона», Аргентина) и Криштиану Роналду («Ювентус"/"МЮ», Португалия).

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду в свой топ-3 включил: Роберта Левандовски («Бавария», Польша), Н'Голо Канте («Челси», Франция) и Жоржиньо.

17 января в Цюрихе (Швейцария) прошла торжественная церемония, на которой премию лучшему игроку 2021 года получил Левандовски.

Криштиану Роналду
Лионель Месси
Роберт Левандовски
Футбол
ФИФА
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