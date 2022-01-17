Левандовски и Месси попали в символическую сборную лучших игроков года по версии ФИФА

Стала известна символическая сборная лучших игроков года по версии ФИФА. В нее вошли Криштиану Роналду, Лионель Месси, Роберт Левандовски и другие. Церемония награждения проходит в Цюрихе (Швейцария). Cимволическая сборная лучших футболистов года по версии ФИФА выглядит следующим образом: вратарь — Доннарумма («ПСЖ», Италия); защитники — Рубен Диаш («Манчестер Сити», Португалия), Леонардо Бонуччи («Ювентус», Италия), Давид Алаба («Бавария»/«Реал», Австрия); полузащитники — Н'Голо Канте («Челси», Франция), Жоржиньо («Челси», Италия), Кевин де Брейне («Манчестер Сити», Бельгия); нападающие — Лионель Месси («Барселона»/«ПСЖ», Аргентина), Роберт Левандовски («Бавария», Польша), Эрлинг Холанн («Боруссия» Д, Норвегия), Криштиану Роналду («Ювентус»/«МЮ», Португалия).