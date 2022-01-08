Левандовски был шокирован уходом Соузы из сборной Польши
Форвард «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски высказался об уходе Паулу Соузы с поста главного тренера национальной команды.
«Я был шокирован и разочарован. И не было никаких знаков. Я был шокирован, не верил в то, что это случилось.
Не я принимал это решение, а он. То, как все сложилось, оставляет желать лучшего. Думаю, это как раз худшее во всей ситуации. Ищу у этой ситуации положительные стороны. Возможно, она послужит для нас импульсом, который позволит нам поверить, что мы можем играть лучше», — приводит слова Левандовски Sport.pl со ссылкой на Viaplay.
29 декабря Польский футбольный союз расторг контракт с Соузой. Специалист теперь должен выплатить организации неустойку в размере 320 тысяч евро. Позже Соуза подписал контракт с «Фламенго» на два сезона.
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Дополнительная информация:
https://www.sport.pl/pilka/7,65037,27982620,robert-lewandowski-namyslil-sie-i-powiedzial-co-naprawde-sadzi.html
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