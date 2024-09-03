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Сегодня, 11:15

Лев Данг рассказал об игре с Фердинандом, Роберто Карлосом и Фигу

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Вратарь сборной Вьетнама Лев Данг в интервью «СЭ» рассказал о знакомстве с экс-защитником сборной Англии Рио Фердинандом.

— На вас подписан Рио Фердинанд. Вы знакомы?

— У нас была встреча. Не только с ним, но еще и с Роберто Карлосом, Луишем Фигу и другими. Однажды организовали мероприятие — пригласили легенд мирового футбола и легенду Вьетнама (смеется). Конечно, я далеко не легенда, это просто забавно, но меня тоже пригласили. И мы там с ним пообщались, он меня даже на интервью для своего канала звал. Потом мы поиграли в футбол.

Это был турнир — по всему Вьетнаму команды встречались друг с другом, и победитель играл против легенд мирового футбола. Ну, кроме вратаря (смеется). На воротах — Лев Данг, в защите у меня бегал Роберто Карлос, в середине Фердинанд, в атаке Луиш Фигу... Легендарный для меня день, конечно.

Полностью интервью Льва Данга читайте на сайте «СЭ».

Луиш Фигу
Рио Фердинанд
Роберто Карлос
Футбол
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