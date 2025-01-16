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Сегодня, 21:44

L'Equipe: Тедеско может покинуть пост главного тренера сборной Бельгии до конца января

Алина Савинова
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Отставка итальянца Доменико Тедеско с поста главного тренера сборной Бельгии может произойти до конца января, сообщает L'Equipe.

По информации источника, Королевская бельгийская футбольная ассоциация (RBFA) намерена к февралю объявить о назначении нового тренера. Главными претендентами на этот пост являются Руди Гарсия и Тьерри Анри.

Ранее журналист бельгийского издания Sudinfo Филипп Гердай в комментарии «СЭ» подтвердил, что в Бельгии ожидают отставку Тедеско.

Итальянский специалист возглавляет сборную Бельгии с 2023 года. С 2019 по 2021 год он работал в московском «Спартаке».

Футбол
Сборная Бельгии по футболу
Доменико Тедеско
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