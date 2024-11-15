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Слуцкий — о любви китайских фанатов: «Я себя чувствую, как какая-то Алина Загитова»

Камила Абдурахманова
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Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий.
Фото Егор Алеев/ТАСС

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал о любви китайских болельщиков.

«Я себя там чувствую просто рок-звездой, группа Metallica. Это просто нереально. Нас пять тысяч болельщиков встречало в аэропорту после последней игры с «Чэнду». Они как-то знают все наши расписания, когда мы в какой отель заезжаем. Спуститься вниз, когда ты живешь в отеле, что дома, что на выезде, просто физически невозможно. Я себя чувствую, как какая-то Алина Загитова, которая выступила, и ей плюшевых медведей кидают на лед», — сказал Слуцкий в «Коммент.Шоу».

«Шанхай Шэньхуа» завоевал серебро чемпионата Китая, отстав от победителя «Шанхай Порт» (78) на один балл.

Слуцкий возглавил китайский клуб в декабре прошлого года. «Шанхай Шэньхуа» потерпел одно поражение в завершившемся розыгрыше китайской суперлиги. В феврале команда российского тренера выиграла Суперкубок Китая.

Главный тренер &laquo;Шанхай Шэньхуа&raquo; Леонид Слуцкий. Команда Слуцкого не стала чемпионом Китая. Но не нужно ругать нашего тренера, второе место — большой успех
Источник: sport24.ru
Леонид Слуцкий
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