Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий в преддверии матча 6-го тура чемпионата России против ПСВ отметил, что команду ждет серьезное испытание. Встреча пройдёт сегодня в Эйндховене (начало — в 21.45 по московскому времени).

— У нас были хорошие результаты в матчах с «Аяксом» и АЗ, — цитирует Слуцкого Soccernews.n. — Однако у нас между домашними и выездными играми есть большая разница. ПСВ — один изе претендентов на чемпионство, поэтому это серьезное испытание. У соперника летом ушли важные игроки. Однако, если учесть тех, кто пришел, команда не стала хуже.

Ихаттарен фантастический игрок. Ему всего семнадцать, а он уже в основе ПСВ. Коди Гакпо и Дониелл Мален также великолепные игроки. Стивен Бергвейн — отличный полузащитник.