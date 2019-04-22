Леонид Слуцкий: "Постараемся остановить "Аякс"

Главный тренер "Витесса" Леонид Слуцкий в преддверии матча 32-го тура чемпионата Голландии "Аякса" отметил, что постарается остановить лидера. По словам российского специалиста, главное – сыграть правильно.

– У нас отличная возможность остановить "Аякс", – приводит слова Слуцкого пресс-служба "Витесса". – Несколько недель назад мы использовали эту возможность и остановили ПСВ. Эта была определяющая ничья для ПСВ.

Кто знает, может, мы завтра остановим и "Аякс". Мы понимаем, что это будет очень сложно. Но почему нет? Все возможно. Но для меня очень важна сама игра. Если мы будем играть правильно, то у нас будут шансы.