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Сегодня, 10:00

Классен — о переходе в «Люнгбю»: «Предложения из России были, но я хотел вернуться в Европу»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Леон Классен.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Защитник «Люнгбю» Леон Классен в интервью «СЭ» рассказал о переходе в датский клуб.

Контракт с 24-летним футболистом рассчитан на два сезона.

— В «Люнгбю» тебя презентовали роликом с отсылкой к фильму «Леон».

— Я фильм не смотрел, но идея классная! Вообще, я очень доволен своим переходом. Меня хорошо приняли в команде, уже успел со всеми познакомиться.

— Про Россию в команде что-нибудь спрашивали?

— Да, им многое интересно. Рассказывал о стране только хорошее — в частности, что играл в великом клубе.

Леон Классен. «Цель — попасть в сборную. Будь то Россия или Германия». Интервью экс-спартаковца Классена

— Почему ты выбрал именно Данию?

— Хотел вернуться в Европу и развиваться здесь. Были разные предложения, в том числе из России. Но выбрал датский чемпионат, здесь много сильных команд. К тому же к этой лиге в Европе довольно пристальное внимание — многие футболисты уезжали отсюда в большие клубы. Не собираюсь оставаться в Дании надолго — хочу проявить себя, а затем сделать следующий шаг в карьере.

— Писали, что у тебя было два варианта продолжения карьеры в РПЛ. Какие это клубы?

— Если честно, сам не знаю. Мне только говорили, что такая возможность действительно была, но моим приоритетом оставалась Европа.

— «Люнгбю» после «Спартака» — команда другого масштаба?

— Клуб, конечно, скромнее, чем «Спартак», который даже в Европе все знают. Попроще и инфраструктура: стадион, база. Но мы все как одна большая семья, друг другу во всем помогаем. Клуб немного напоминает «Тироль», где я играл до переезда в Россию.

В «Люнгбю» Классен перешел на правах свободного агента, так как «Спартак» расторг с игроком контракт в конце июня. За красно-белых он провел 32 матча во всех турнирах, отметившись 2 голами и 1 результативной передачей.

Футбол
ФК Люнгбю
ФК Спартак (Москва)
Леон Классен
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