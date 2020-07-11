«Легия» стала чемпионом Польши, обыграв «Краковию» (2:0).

Благодаря этой победе клуб из Варшавы набрал 68 очков после 35 встреч и за два матча до конца сезона опережает «Лех» и «Пяст» на 11 баллов (у этих клубов есть по матчу в запасе).

Это четвертое чемпионство «Легии» за пять лет — в прошлом году титул сумел взять «Пяст». Также теперь она делит первое место по числу титулов в чемпионате Польши с «Гурником» и «Вислой» — по 14.