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«Легия» стала чемпионом Польши

11 июля 2020, 23:33
«Легия» празднует чемпионство. Фото twitter.com/LegiaWarszawa.
«Легия» празднует чемпионство. Фото twitter.com/LegiaWarszawa.
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«Легия» стала чемпионом Польши, обыграв «Краковию» (2:0).

Благодаря этой победе клуб из Варшавы набрал 68 очков после 35 встреч и за два матча до конца сезона опережает «Лех» и «Пяст» на 11 баллов (у этих клубов есть по матчу в запасе).

Это четвертое чемпионство «Легии» за пять лет — в прошлом году титул сумел взять «Пяст». Также теперь она делит первое место по числу титулов в чемпионате Польши с «Гурником» и «Вислой» — по 14.

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