«Легия» уступила «Леху» в чемпионате Польши

В матче 11-го тура чемпионата Польши «Лех» на выезде обыграл «Легию» (1:0).

Единственный мяч на 54-й минуте забил Михаэль Исхак.

«Лех» набрал 24 очка и занимает первое место. «Легия» идет на 15-й позиции (девять очков), имея два матча в запасе.

«Легия» — соперник «Спартака» по Лиге Европы. Команда обыграла красно-белых в Москве со счетом 1:0 благодаря голу Лирима Кастрати в концовке игры. Также варшавский клуб с таким же счетом победил «Лестер» и вышел на первое место в группе.

Чемпионат Польши. Экстракласса

11-й тур

«Легия» — «Лех» — 0:1 (0:0)

Гол: Исхак, 54