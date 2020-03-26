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Легендарный стадион «Маракана» превратился в полевой госпиталь

11:54
«Маракана». Фото Al Jazeera
«Маракана». Фото Al Jazeera
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Легендарный бразильский стадион «Маракана» превращен в полевой госпиталь, сообщил президент «Фламенго» Родольфо Ландим. Количество инфицированных в Бразилии более двух тысяч человек, сообщает Al Jazeera.

— В это мрачное время я хочу призвать нашу великую нацию возродить надежду и работать ради лучших дней, — сказал Ландим.

В эксплуатацию также пойдут стадионы еще 11 клубов высшего дивизиона чемпионата Бразилии.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 471 783 человек. Умерших — 21 306, выздоровевших — 114 858. В России на данный момент 658 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

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