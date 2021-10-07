«Легенда». Хамес Родригес опубликовал совместное фото с Дэвидом Бекхэмом

Полузащитник Хамес Родригес выложил совместное фото с Дэвидом Бекхэмом.

«Приятно было увидеться, легенда», — написал Хамес в Instagram.

В сентябре Родригес перешел в «Эр-Райан». До этого он выступал за «Эвертон» с 2020 года. На его счету 6 голов и 9 результативных передач в 26 матчах.

В сезоне-2021/22 полузащитник не попал в заявку клуба ни на один официальный матч. Ранее он также играл за «Баварию», «Реал», «Монако», «Порту».