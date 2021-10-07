«Легенда». Хамес Родригес опубликовал совместное фото с Дэвидом Бекхэмом
Хамес Родригес опубликовал совместное фото с Дэвидом Бекхэмом
16:46
Полузащитник Хамес Родригес выложил совместное фото с Дэвидом Бекхэмом.
«Приятно было увидеться, легенда», — написал Хамес в Instagram.
В сентябре Родригес перешел в «Эр-Райан». До этого он выступал за «Эвертон» с 2020 года. На его счету 6 голов и 9 результативных передач в 26 матчах.
В сезоне-2021/22 полузащитник не попал в заявку клуба ни на один официальный матч. Ранее он также играл за «Баварию», «Реал», «Монако», «Порту».
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