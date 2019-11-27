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Лавесси объявил о завершении карьеры

27 ноября 2019, 19:57
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Нападающий «Хэбэй Чайна Форчун» Эсекьель Лавесси объявил о завершении игровой карьеры после матча с «Гуанчжоу Эвергранд» (1:3).

— Эту игру я запомню, потому что она стала последней в моей карьере, — цитирует Лавесси BeIN Sports. — Хочу больше времени проводить с детьми и семьей. Сейчас подходящее для этого время. Я принял решение и уже практически на сто процентов уверен в нем.

34-летний аргентинец также выступал за «ПСЖ» и «Наполи». В составе парижан Лавесси стал четырехкратным чемпионом Франции.

В составе сборной Аргентины Лавесси провел 51 матч, в которых забил 9 голов.

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